DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde olumsuz hava koşularından dolayı ürünleri zarar gören çiftçilerin yaşadığı mağduriyet, hazırlanan raporla ilgili makamlara iletildi.

Sel baskınları ve dolu nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, sıkıntılı bir dönem geçiren çiftçinin durumunu içeren raporu Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığı ve Denizli milletvekillerine ilettiklerini belirtti.

Sorunlara bir an önce çözüm bulunması için konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Başkan Muammer Al, “Hava şartlarındaki olumsuzluklar, ülkemiz genelinde olduğu gibi Denizli ili Buldan ilçemizde de yoğun biçimde bizleri de etkiledi. Bölgemizdeki aşırı yağışlar ve dolu çiftçilerimizi çok mağdur etmiştir. Her ne kadar çiftçilerimizin bazıları TARSİM yaptırdıysa da birçok üreticimiz de TARSİM’den yoksun üretim yapmakta. Tütün üreticilerimim yağışlar sebebiyle 2 defa, bazıları da 3 defa tütün dikimi yaptı. Bazıları da sezon geçmesi sebebiyle tütün fidanı bulamayıp dikim yapmadı. Buna benzer zararlarımız çok. Bu sebeplerle çiftçimiz için çok zor bir yıl yaşamaktadır.

Bu yılki zararlar bir yana önümüzdeki yıl üretim yapabilmemiz için acilen ayni ve maddi yardım yapılması zaruridir. Ayrıca özel ve kamu bankalarına olan borçlarında ertelenmesini talep ediyoruz. Çiftçimizin olumsuz hava şartlarından dolayı yaşadığı mağduriyetler giderilsin” dedi.