Türkiye’nin en önemli kiraz ve vişne yetiştirme merkezlerinden biri olan Kütahya’nın Pazarlar yağan yağmurlar üreticiye umut oldu.

Türkiye’nin en önemli kiraz ve vişne yetiştirme merkezlerinden biri olan Kütahya’nın Pazarlar yağan yağmurlar üreticiye umut oldu.

Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yağmur yağışı çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Yağmur yağışının çiftçiyi rahatlattığını ifade eden Ünal, uzun süredir ilçede yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçinin büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade etti. Ünal, " Salı gecesinden bu yana ilçe genelinde etkili olan yağmur yağışı biz çiftçileri son derece sevindirmiştir" dedi.

Salı gecesinden itibaren belirli aralıklarla yağan yağmurun hem hububata hem de meyve ağaçlarına çok iyi geldiğini anlatan Başkan Ünal, " Yağan Yağmur çiftçiler olarak bizi son derece sevindirmiştir. Kuraklık endişemizi en aza indirmiştir. Metrolojiden aldığımız bilgiler yağmur ve kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam edecek olması umutlarımızı artırıyor” dedi.