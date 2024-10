Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul’da görülen kahverengi kokarca böceği, Sakarya’nın Hendek ilçesinde birçok mahalleyi adeta istila etti. Fındık, mısır gibi ürünleri çürüten böcek, çiftçiye zarar ettirmenin yanı sıra evlerde oturmayı da zorlaştırdı.

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa’nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul’da tespit edildi. Halihazırda Türkiye’de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı.

Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi’ni ve çevre mahalleleri adeta istila eden böcek, Ahmet Töremiş isimli çiftçinin fındık başta olmak üzere tüm ekinlerini çürüttü. Yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu belirten Töremiş, evinde oturmaktan bile rahatsız olduğunu aktardı.

"Bu sene çok büyük zararımız var"

Böceklerden kaynaklı hasat yapamadığını belirten Ahmet Töremiş, "Bu böcekler sebebiyle sadece benim değil, tüm mahallenin zararı var. Fındığı çürüttü ve evleri istila etti. Defaten ilaçlamamıza rağmen tekrardan geliyorlar. Geçen sene topladığımız fındıkta 54 randıman aldık ve fındık sezonu bittikten sonra yine bu böcekler geldi. Bu sene ise aşırı şekilde çoğaldılar. Kimse randıman alamadı. 18 ile 22 randıman arasında fındık toplayan oldu. Hatta benin fındıklarım toplanmamış duruyor. Topladığımız da işçinin parasını karşılamadı. Bu sene çok büyük zararımız var. En az 800 bin lira zararım var" dedi.

"Eskiden çekirge istilası vardı, şu anda kokarca istilası var"

Yetkililerden bu soruna çözüm isteyen Töremiş, "Bunun bir ilacı da yok. Bu duruma devlet yetkililerin el atması lazım. Bizim yapacağımız bir şey değil ve her gün ilaçlamamıza rağmen ertesi gün geri geliyor. Normalde ilaçlama yaptığımızda yaklaşık 15 gün böcek gelmezdi ama bu ilaca rağmen her gün geliyor. Her gün ilaç atmamız lazım ki altından kalkalım fakat o zaman da tarladaki karınca, diğer böcekleri ve kuşları öldürecek, nasıl olacak bilmiyorum. Tarımın sonu bu. Eskiden çekirge istilası vardı, şu anda kokarca böceği istilası var ve bu çekirgeden daha tehlikeli bence" diye konuştu.