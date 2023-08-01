Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çiftçiden gelen yoğun buğday satış talebini karşılamak üzere açık alan alım merkezi oluşturmak için çalışma başlatıldı. Düzenlenen alanda alımlar kısa sürede başlayacak.

TMO’nun kendilerine gelen tüm ürünü almak üzere hazır olduğuna dikkat çekilirken, bu yönde olumlu adımlar atıldı. Beklentiler üzerine Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur’un girişimleri ile Turan Mahallesi 656 ada, 1 parsel ve 656 ada, 2 parselde kayıtlı arazilerin üzerine açık yığın yeri hazırlıkları sürüyor.

Greyder ve kepçelerle TMO mühendislerinin tarifleri çerçevesinde yerler hazırlandı. Muratlı Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu da çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan TMO Tekirdağ Bölge Müdürü Bihter Demiral ise, “Bize gelen tüm ürünü almak için hazırız derken ciddiydik. Serbest piyasada fiyatların bizimle rekabete başladığı duyumlarını alsak da, biz almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.