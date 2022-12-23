Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Çiftçimiz Neredeyse Biz Oradayız’ projesinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek;

"Bütün aşamalarıyla tarımsal süreçlerin yakın takibinde, kontrol ve denetim konularında büyük katkılar sunacak olan web tabanlı bir program geliştirildi. Bu program sayesinde müdürlüğümüzün sahada yaptığı faaliyetleri, projeleri, saha kontrollerini, denetimlerini, eğitimleri, ihracat ve ithalat kontrolleri gibi tüm konulara ilişkin verilere anlık olarak web tabanlı program üzerinden ulaşımı sağlanacak" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın talimatıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Çiftçimiz Neredeyse Biz Oradayız’ projesi ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler alan Pehlivan, proje ile ilgili çalışmaların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından büyük ölçüde tamamlandığını söyleyerek, "Bütün aşamalarıyla tarımsal süreçlerin yakın takibinde, kontrol ve denetim konularında büyük katkılar sunacak olan web tabanlı bir program geliştirildi. Bu program sayesinde müdürlüğümüzün sahada yaptığı faaliyetleri, projeleri, saha kontrollerini, denetimlerini, eğitimleri, ihracat ve ithalat kontrolleri vb. tüm konulara ilişkin verilere anlık olarak web tabanlı program üzerinden ulaşımı sağlanacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün personelimiz uzmanlık alanlarına giren konularda sürekli sahada, çiftçilerimiz neredeyse orada olacak, onların hizmet çağrılarına, taleplerine kulak vererek çözüm üretecek ve sonuçlandıracak. Tarım personelimiz çiftçilerimizle daha yakın bir iletişim içinde olacak" ifadelerini kullandı.