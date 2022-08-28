Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çiftçiler, ot bağlarını yüksek rakımlı dağlardan çelik halatların yardımıyla 80 metre havadan, karşıya 300 metre uzaklıktaki mesafeye gönderiyorlar.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çiftçiler, ot bağlarını yüksek rakımlı dağlardan çelik halatların yardımıyla 80 metre havadan, karşıya 300 metre uzaklıktaki mesafeye gönderiyorlar.

İlçeye 23 kilometre uzaklıkta ve İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünde çiftçiler kış aylarında hayvanlarının besinlerini temin etmek için yoğun mesai harcamaya başladılar.

Özelikle bölgede yoğun sıcakları olmasına rağmen çiftçiler yüksek rakımlı dağlardan 300 metre uzunluğundaki çelik halatların yardımıyla 80 metre havadan ot bağlarını bağlayarak karşı tarafa taşıyorlar.

Yoğun sıcaklıklar altında saatlerce ot bağlarını ana yola taşıyan çiftçiler, daha sonra araçlara koyarak tüm zorluklara rağmen köye götürüyorlar. Çiftçiler ise, "Zorlu bir çalışma oluyor güneşin kızgın sıcaklığına rağmen ama üstesinden geliyoruz. Yetkililerden bize çelik halat konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Çiftçilerin hayvanlarının kışlık besinleri için yoğun bir mesai harcadıkları belirten Muhtar Pervizhan Beşer ise, "Her sene olduğu gibi köy sakinlerimiz yaz aylarında biçtikleri otları kışa yakın toplamaya başlıyorlar. Bugün yoğun bir mesai ile ve sıcakların verdiği etkiyle onlar çelik halatlarla ot bağlarını taşıyorlar. Yol kenarına getirdikleri ot bağlarını araçlarla köye taşıyorlar. Çiftçilerimiz yetkililerden daha güvenilir şekilde ot taşımaya uygun çelik halatlar istiyorlar. İnşallah bu şekilde onlara yardım edilir" ifadelerini kullandı.