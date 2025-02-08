Kandıra’da çiftçilerin verimli üretim yapmasına katkı sağlamak amacıyla kooperatifçilik, yem bitkisi ve hayvansal üretim konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir, Kandıra’da düzenlediği toplantıda çiftçileri yem bitkisi, hayvansal üretim ile kooperatifçilik konularında bilgilendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Araman Kültür Merkezi’nde çiftçilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım yüksek oldu. Toplantıda ziraat mühendisleri ve veterinerler, kooperatifçilik, yem bitkisi ve hayvansal üretim konularında detaylı bilgilendirmeler yapılırken, uzmanlar, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak, tarımda verimliliği artırmaya yönelik çeşitli öneriler sundu. Sorunlarını dile getirme fırsatı bulan çiftçiler, uzman isimlerden öneriler alma fırsatı da yakaladı.

Kandıra Küçük Hasanlı Mahallesi’nde yaşayan genç çiftçilerden Muhammed Durak, 250 dönüm arazisinde arpa, buğday, mısır ve ayçiçeği yetiştiriciliği yaptığını belirtti. Büyükşehir’in vermiş olduğu bütün desteklerden faydalandığını anlatan Durak, "Eğitim semineri bizim için çok faydalı oldu. Büyükşehir belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Gençlerimiz çiftçilik yapmak istemiyor. Bu eğitimlerin gençlerimize de teşvik olacağını düşünüyorum. Bu eğitimlerin aratarak devam etmesini talep ediyorum" dedi.