Eskişehir’in Yunus Emre Mahallesi’nde çiftçilerin tohum elemek için kullandığı eleğin binasındaki bakımsızlık onarılmayı bekliyor.

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçinin tohumlarını ekiliş öncesi eleyip ilaçladığı eleğin içinde bulunduğu binanın çatısı başta olmak üzere kapı ve pencerelerinin bakımsız oluşu göze çarptı. Çiftçinin tohumlarını ot ve diğer zararlı materyallerden arındırdığı elek binasının içerisinde oldukça değerli makinaların bulunduğu öğrenildi. Çatısında birçok kiremittin eksik olan bina yaklaşan kış ve yağışlar düşünüldüğünde makinaların zarar göreceği öngörülüyor. Çiftçilerin özellikle ekim yapılan dönemde sıkça kullandığı ve Mihalıççık Tarım ilçe Müdürlüğü’ne bağlı olduğu iddia edilen yer tadilat edilmeyi bekliyor.