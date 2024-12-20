Karaman’da çiftçilerin kış mevsiminde yeraltı kuyularından ektikleri mahsullerini sulamaya başlaması endişelendiriyor.

Karaman’da kuraklık nedeniyle bu yıl 2 baraj ve 2 gölet tamamen kurudu. Kış mevsimi gelmesine rağmen beklenen yağış olmayınca tarlası susuz kalan çiftçiler yeraltı kuyularına yöneldi. Arazilerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Kış mevsiminde olduğumuz bugünlerde çiftçilerin şimdiden arazilerini sulamaya başlaması bizi ve haliyle herkesi korkutuyor” dedi. Aralık ayı gelmesine rağmen beklenen yağışların düşmediğini söyleyen Bayram, “Ovaya şu ana kadar istenilen yağışlar düşmedi. Bu da haliyle bizleri ve herkesi korkutuyor. İklim değişikliğinden dolayı yaşanan kuraklık aralık ayında da devam ediyor. Ürünlerin topraktan çıkması için yağmur ve kar yağışının olması lazım. Ama maalesef Karaman genelinde düzenli bir yağış olmadı. Bugünlerde sulama imkanı olan çiftçiler ise kışlık ekimlerini suluyor. Kış mevsiminde çiftçilerin yağmurlama çalıştırmasını ürpertici olarak görüyoruz. Artık suya ihtiyaç duymayacağımız kış mevsiminde bile üreticiler mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Derinden hissedilen kuraklık tüm Türkiye’de olduğu gibi Karaman’da da maalesef üreticiye hem maliyet hem de ürünlerin düzgün çıkmamasına yol açıyor” diye konuştu.