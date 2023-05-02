Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak için destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir üretim için yaptığı destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Desteklemeler arasında yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi ile katı organik-organomineral gübre desteği yer alıyor. 28 Nisan itibariyle yapılan ödemelerin 2022 yılı için yapıldığı belirtilen açıklamada, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği’nin üç dilim halinde ödeneceği, diğer desteklerin ise tek seferde ödeneceği ifade edildi.

Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği 3 dilim halinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar 28 Nisan saat 18.00’den sonra, son hanesi 6-4 olanlar 5 Mayıs saat 18.00’den sonra, son hanesi 2-0 olanlar 12 Mayıs saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

İl Müdürü İzzet Murat, bakanlığın üretim ve üretici odaklı desteklemeleriyle üreticinin yanında yer aldığını vurgulayarak, desteklemelerin üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi. Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi kapsamında 3 milyon 182 bin TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi 845 bin TL, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği ise 244 bin TL ödeme yapıldı.