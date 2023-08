Elazığ’ın Baskil ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibe ile 122 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Baskil Kaymakamlığı ve Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul gören "Yüzde 70 Hibeli Süt Sağım Makinası Desteği Projesi" düzenlenen programla tanıtıldı. Geçen yıl ilk kez 45 tane süt sağım makinasının teslim edildiği ilçedeki çiftçilere bu yıl, rakam yüzde 300 arttırılarak 122 makine dağıtıldı.

Makinelerin yüzde 70 hibeli olarak çiftçilere verildiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, süt sağımı konusunda Baskil ilçesine 1 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını kaydetti. Mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da, “İlçemize, vatandaşlarımıza bir projenin daha kavuşturulmuş olması ve vatandaşın hizmetine sunulmuş olması mutluluğunu ve tabii olarak gururunu yaşıyoruz. Bugün 122 tane sağım makinasını teslim ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay önce tarım makinalarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Orada bu projenin kısmi müjdesini vermek nasip olmuştu. Çok şükür sizlere ulaştırmak nasip oldu. Burada yine hayvancılık noktasında süt üretimi için de önemli bir üretim imkanına kavuşmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır. Çalışmalarımız, projelerimiz her zaman devam edecek” dedi.

Kaymakam Kundakçı, "Baskil ilçesinde geçen yıldan bu yana doğru hayvancılıkla beraber hayvancığın ilk ürünü olan sütün de değerlendirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl ilk kez 45 tane süt sağım makinasını çiftçilerimize teslim etmiştik. Bu yıl da bu rakamı yüzde 300 arttırarak 122 tane süt sağım makinasını teslim ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süt sağım konusunda Baskil ilçesine bu vesile ile 1 milyon TL’lik bir yatırım yapmış oldu. DAP İdaresi Başkanlığınca yüzde 75’i hibe olarak karşılanan bu süt sağım makinalarının temel felsefesi bizim yapmış olduğumuz hayvancılıkta elde ettiğimiz sütü daha hijyenik bir şekilde almak ve bunu işlemek” diye konuştu.

Devletin vatandaşlar için sağladığı bu uygulamanın yararlı olduğunu dile getiren Ali Haydar Güler adlı çiftçi, emeği geçen herkese teşekkür etti.