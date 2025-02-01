Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiriciliği yapan çiftçilere destek olmak amacıyla, Hilvan Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle Dut Ağacı Hibe Programı başlattı. Programın ilk fazı, ipek böceği kozalarının beslenme kaynağı olan yetişkin dut ağaçlarının çiftçilere hibe edilmesiyle gerçekleştirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale Fidan Üretim Tesisinde ürettiği dut ağaçlarını, Hilvan Ziraat Odası’na kayıtlı ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilere teslim etti. Özellikle kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bu adımın, Şanlıurfa’daki tarımsal üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Hilvan Ziraat Odası ile birlikte ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetiştirdikleri yetişkin dut ağaçlarını çiftçilerle buluşturduklarını belirterek, bu konuda çiftçileri organize eden Hilvan Ziraat Odası başkanı Hikmet İpar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa’da ipek böceği yetiştiriciliğini desteklemek için çiftçilere ücretsiz dut ağacı verdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, “Bu projemizin ilk etabıdır, inşallah ileride bunu daha da geliştirmek için faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar da, 8 yıl önce başlattıkları ipek böcekçiliği projelerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sunduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda üreticilerimize bedava dut fidanı hediye ettiler. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İstihdamın sağlanması açısından bu bölgede bu işin daha iyi yapılabileceğini gördük. Bunun için bu projemizin desteklenmesi lazım” şeklinde konuştu.

İpek böceği kozasından elde edilen doğal ipek lifinin, dayanıklılığı, parlaklığı, esnekliği ve mevsimsel ısı dengesini sağlamasıyla yüksek talep gördüğü biliniyor.

Dünyada en çok tercih edilen tekstil ürünlerinden biri olan ipek, Şanlıurfa özelinde de kırsal kesimde yaşayan ailelere ekonomik fırsatlar sunuyor. Bu alandaki istihdam artışı, özellikle dağlık alanlarda gelir kaynakları sınırlı olan aileler için büyük bir fırsat yaratıyor.