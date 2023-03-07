Zonguldak’ta çiftçilere 25 ton yonca dağıtımı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta çiftçilere 25 ton yonca dağıtımı gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan "2023 Yılı Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" ve Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje ile çiftçilerin önemli bir girdisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yonca tohumu dağıtımı gerçekleşti. Yapılan proje ile çiftçilerin tohum ihtiyacı taleplerinin tamamı karşılanmış oldu. Devrek ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleşen yonca dağıtım programına Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, ilçe müdürleri, teknik personeller, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Cemalettin Çataklı ‘’Bu projeler çiftçilerimize kaliteli ve sertifikalı tohum temin etmeyi amaçlayan projelerdir. Çiftçilerimizin önemli bir maliyeti olan kaba yem ihtiyacını böyle projeler ile daha uygun ve ucuza temin etmekteyiz. Dağıtımız yaptığımız yem bitkisi olan yonca tohumu ile İlimiz gelişmekte olan hayvancılığın en temel ihtiyacı olan yem ihtiyacının büyük bir kısmına katkıda bulunmuş oluyoruz. Yine çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından verilen yem bitkileri desteklemesinden faydalanacaklardır. Bir ay önce ülkemizin 11 ilini etkileyen deprem sebebiyle birçok can kaydı yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifa niyaz ediyorum. Afetlerin bir taraftan yaşattığı maddi kayıplardan dolayı ülkemizin cephelerinden olan tarım cephesinde durmadan üretime devam etmeliyiz. Daha önce İlimizden de yangın, sel, deprem gibi durumlarında afet bölgelerinde ki yem ihtiyacını karşılama amacıyla yem gönderimi gerçekleşti. 2023 Yılı üretim sezonun çiftçilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Çiftçilere teknik personellerce yonca ekimi, hasadı ve depolanmasıyla alakalı detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra temimi yapılan yonca tohumlarının dağıtımı ile program son buldu.