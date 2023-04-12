Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verdiği desteğini artırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, Kapcağız Mahallesi’nde 11 milyon 500 bin fide dağıtımına başladı.

Şahinbeyli çiftçilere daha önce buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak büyük destek sağlayan Şahinbey Belediyesi 11 milyon 500 bin adet sertifikalı fide dağıtımına Kapçağız Köyü’nde başladı. Şahinbey Belediyesi son üç yılda çiftçilere verdiği fide desteğini 33 milyon 500 bin âdete çıkarmış oldu.

“Çiftçilerimizi önemsiyoruz”

Verilen desteklerle Şahinbey’de ekilmeyen alan kalmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak, çiftçilerimize arpa, buğday, mercimek, gübre, yem, canlı hayvan, arılı kovan, süt sağım makinası, zeytin fidanı, fıstık fidanı, silajlık mısır ve buna benzer birçok destek verdik. Son üç yıldır da çiftçilerimize domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fideleri dağıtıyoruz. Bu yıl çiftçilerimize 11 Milyon 500 bin fide desteği sağlıyoruz. Böylece çiftçilerimize son 3 yılda toplamda 33 milyon 500 bin adet fide desteği sağlamış olduk. Hiç kimse aç yaşayamaz. Bunu pandemi döneminde gördük. 6 yıldan beri çiftçimize verdiğimiz desteğin önemi böylece bir kez daha ortaya çıktı. Fidelerimiz Türkiye’nin en kaliteli fideleridir. İnşallah bölgemizin de damak zevkine uygun fideleri toprakla buluşturacağız” dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin fide desteğinden faydalanan çiftçiler ise, “Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere vermiş olduğu tüm desteklerden faydalanıyoruz. Şahinbey’de yok olan çiftçilik başkanımızın destekleri ile yeniden ayağa kalktı. Dağıtılan fidelerin verimi de oldukça iyi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” diye konuştu.