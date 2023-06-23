Eskişehir’de çiftçilik yapan vatandaşlara, traktörle trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Sivrihisar kaymakamlıkları tarafından ‘Güvenli Tarım ve İş Makineleri Kullanımı’ içerikli seminer düzenlendi. Seminere, Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerine bağlı köylerden muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte karayollarını kullanan traktörler, tarım ve iş makinelerinin karıştıkları trafik kazalarını önlemek amacıyla düzenlenen seminere, Sivrihisar İlçesi’nde 96, Odunpazarı İlçesi’nde 65 çiftçi katıldı.

Seminere katılan çiftçilere, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince konu ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı.