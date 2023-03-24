Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumunun dağıtımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla "2023 İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Geçen yıl ilkbahar döneminde yaklaşık 6 milyon TL değerinde yüzde 50 hibeli dane ve silajlık mısır tohumu dağıtan ve 55 bin dekar tarımsal alanı destekleyen Büyükşehir, bu yıl da üreticilere tohum desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzde 50 hibe destekli 70 ton silajlık ve dane mısır tohumu desteğinden 2023 ilkbahar döneminde 2 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje il genelinde bu sene 30 bin olmak üzere geçen yılla birlikte 85 bin dekar tarım arazisi desteklenecek. Yem bitkisi tohumu desteğiyle hayvancılıkta yem giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Çiftçiler, il genelinde 14 farklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden ve Kandıra Park Bahçeler Şefliğinden ön teslim tutanakları ile ürünlerini teslim almaya başladı. Dağıtım, 31 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.