Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitimleri sürüyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitimleri sürüyor.

Eğitimler çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinesinde şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanma programı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinesinde şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla tarımda tasarruflu su kullanma programı çerçevesinde merkeze bağlı Alaca köyündeki üreticilere yönelik tarımsal sulamada nitrat kirliliği, gübreleme, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, toprak analizi ve sulama yöntemleri konularında eğitim verildi" denildi.