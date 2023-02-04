Erzincan’da üretici çiftçilere yönelik “Tarım Sigortaları Havuzu” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’da üretici çiftçilere yönelik “Tarım Sigortaları Havuzu” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mevsimlerdeki değişiklik, tarımın olmazsa olmazı olan tatlı su kaynaklarının azalması, Türkiye’yi kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bıraktı ve bu durumdan en çok çiftçiler etkilendi. Bu çerçevede çiftçilere tarım sigortası yaptırması konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, TARSİM 2023 yılı uygulama talimatları hakkında sunum yapan TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, üreticilerden gelen soruları cevapladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilere hizmet etme noktasında büyük gayret içerisinde olduklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, “Tarım sigortalarında asıl gaye, doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları karşılayıp, üretimin devamlılığını sağlamaktır. Üreticilerimizin olabilecek bir tabii afetten etkilenmeleri durumunda zararlarını en aza indirmeleri, devlet tarafından karşılanan Tarım Sigortasını yaptırmaları ile mümkün olacaktır" dedi.