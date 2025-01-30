Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından çiftçilere ‘Traktör ve Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı’ semineri düzenlendi.

Bilecik’e bağlı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazaları sebebiyle yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla; Tarım araçlarında reflektör tak görünür ol, rops demiri ve önemi, üçgen reflektör, sarı ışıklı flaşör lamba kullanımının önemi, trafik kazalarına karşı alınması gereken genel önlemler gibi konu başlıklı seminer ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.