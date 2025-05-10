Konya’nın Bozkır ilçesinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde sera üreticilerine yönelik örtü altı yetiştiricilik, hastalık-zararlılar ve mücadele yöntemleri konularında eğitim toplantısı düzenlendi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik personel ile bölgedeki sera üreticileri katıldı. Eğitimde; modern tarım teknikleri, ürün verimliliğinin artırılması, örtü altı yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar ve hastalık-zararlılarla entegre mücadele yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’nin temel amacının bölgedeki tarımsal potansiyeli geliştirmek ve üreticilerin bilgi düzeyini yükselterek ekonomik katkı sağlamak olduğu vurgulandı. Eğitimde ayrıca, iklim şartlarına uygun ürün seçimi, toprak yönetimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi başlıklar da işlendi. Toplantı sonunda üreticilerin soruları yanıtlandı.