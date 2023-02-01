Adıyaman’ın Samsat ilçesinde nar yetiştiriciliği hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde nar yetiştiriciliği hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ziraat odası eğitim salonunda, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçilere "Nar yetiştiriciliği" anlatıldı. Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Ködür ve Ziraat Teknikeri Remzi Yorulmaz’ın verdiği eğitimde, nar fidesi, fidan üretimi, iklim koşulları, toprak yapısı, budama, gübreleme, sulama ile hastalık ve zararlıları konuları anlatıldı.

Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, Samsat ilçesinde narcılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, bu nedenle nar yetiştiriciliğinin profesyonelce yapılması gerektiğini söyledi.

Müdür Kılınç, "İki üç yılda nar ağacı verim verse de nar ağcının ekonomik olarak tam verime ulaşması beş yıl sürer. Beş yaşına gelen nar ağacı verimli hale gelmiştir. Mayıs ayında nar çiçeklenmeye başlıyor ve yine bu ayda sulamaya başlanır. Bu nedenle şimdiden çiftçilerimize gerekli eğitimleri veriyoruz. Sadece burada verdiğimiz eğitimleri yeterli görmüyor, bahçeleri tek tek gezerek çiftçimizi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.