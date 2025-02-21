Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin 569 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 3 milyar 218 milyon 718 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapılan açıklamada Hububat desteği; Konya, Iğdır ve Kırşehir illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği bildiridi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1892853791763964260