Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çiftçilere uygulamalı olarak meyve ağacı budama ve aşılama konusunda eğitim verildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama Kursu’ çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Emekli Ziraat Mühendisi Mehmet Çilek tarafından gerçekleştirildi. 88 saat, 5 modülden oluşan kurs programına 50 çiftçi katıldı. Kursta meyve ağaçlarında budama, bitkilerde besin maddesi noksanlıkları ve Tosya ilçesinde yetişen meyve türleri ve yetiştirme teknikleri ile aşılama yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin devamında çiftçilere budama ve aşılama uygulamalı olarak anlatıldı.

Kursla ilgili bilgi veren Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nesrin Avcı, ilçede tarımın önemine dikkat çekerek, "Tosya ilçemiz coğrafi konum itibariyle tarımıyla da ön planda. Özellikle bağ ve bahçe tarımı ilçenin en önemli hobi ve geçim kaynağı durumuna geldi. Şu günlerde bahar mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, bahçelerdeki meyve ağaçlarının budama zamanı. Bizler de tarım üreticimize, meyve ağacı yetiştiren vatandaşlarımıza destek olmak adına budama kursu açmak istedik. Amacımız, bilgili üretime ve kaliteli verime destek vermek. Üretimde doğru tekniklerin kullanılarak verim kalitesini yükseltmek önemlidir" dedi.