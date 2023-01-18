Doğu Anadolu Bölgesinde bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeteri kadar kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşanmaya başlarken çiftçilere kuraklık uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeteri kadar kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşanmaya başlarken çiftçilere kuraklık uyarısında bulunuldu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yaşanabilecek kuraklığa karşı “Tarım Sigortanızı Yaptırınız” çağrısında bulunularak şu bilgilere yer verildi:

“Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2023 yılında riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. TARSİM deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle krediye konu ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları kapsar. Mevcuda ilave olarak, 2023 yılında ilk defa; Bitkisel ürün sigortasında; Dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe yüzde 5 ila yüzde 15 oranlarında indirim yapılmıştır. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapılmıştır. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 oranında "ağaç çift poliçe indirimi" uygulaması getirilmiştir. Kiraz ve vişne ürününde, teminat başlangıcı ilk çiçeklenme evresinden beyaz tomurcuk evresine alınmıştır. Enginar ürününde (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta dahiline alınmıştır. Kavun ve karpuz ürününde, fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarı teminat dahiline alınmıştır. Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarının teminat dahiline alınmıştır. Kivi, erik ve kayısı ürünlerindeki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 oranlarında indirimler yapılmıştır.

Sera Sigortalarında; örtü onarım masrafı tutarı 250 TL’ den bin TL’ye yükseltilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulaması başlatılmıştır.

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında; Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüzde 5 indirim yapılmıştır. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20’ ye çıkarılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirilmiştir.

Küçükbaş hayvan hayat sigortasında; Ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması vb. hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ ye düşürülmüştür.

Hayvanları hayat sigortasında geniş çerçevedeki tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmıştır. Kümes hayvanları hayat sigortasında yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10’a düşürülmüştür.

Su ürünleri hayat sigortasında; Tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılmıştır. Kadın çiftçi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştır. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30’dan 40’a çıkarılmıştır. Yüzde 5 oranında şehit yakını ve gazi indirimi getirilmiştir.

Devlet prim desteği; 6490 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının yüzde 50’si oranında uygulanacaktır.

Ayrıca; Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında yüzde 50 prim desteği oranına ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3’ü oranında ek prim desteği, köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin yüzde 60’ı oranında prim desteği sağlanacaktır.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17. maddesinde belirtilen; "Bu kanun çerçevesinde, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı kanundan yararlanamaz hükmü uygulanmaktadır.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize hizmet etme noktasında tüm ekip olarak büyük gayret içerisindeyiz. Tarım sigortalarında asıl amaç; Doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları kısmen de olsa karşılayıp üreticileri gelir istikrarına kavuşturarak üretimin devamlılığını sağlamaktır. Geçmiş yıllarda ülkemizde ve ilimizde kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılarla karşılaştık. Üreticilerimizin bir tabii afette zararlarını en aza indirmeleri için yüzde 50’si devlet tarafından karşılanan tarım sigortasını yaptırmalarını önermekteyiz. Tüm sigorta branşlarında son başvuru tarihleri farklılık göstermekte olup mağduriyet yaşanmaması için çiftçilerimizin en kısa sürede başvuru yapmaları önem arz etmektedir. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu dilerim." dedi.