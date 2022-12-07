Kırıkkale’de çiftçilere yönelik düzenlenen "Tarımsal Kuraklıkla Mücadelede Tasarruflu Su Kullanımı" konulu konferansta konuşan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, yağış miktarı ve şeklinin düzensiz olmasından dolayı Ekim ayından hasat dönemine kadar toprak suyunu koruyucu tedbirin alınması gerektiğini söyledi.

Kırıkkale’de çiftçilere yönelik düzenlenen "Tarımsal Kuraklıkla Mücadelede Tasarruflu Su Kullanımı" konulu konferansta konuşan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, yağış miktarı ve şeklinin düzensiz olmasından dolayı Ekim ayından hasat dönemine kadar toprak suyunu koruyucu tedbirin alınması gerektiğini söyledi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarımsal Kuraklıkla Mücadelede Tasarruflu Su Kullanımı" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Türkiye’de tarım sektörü için üretilen sulama ekipmanlarının yüzde 70’inin ihraç edildiğini söyledi.

"Kısıntılı sulama" kavramıyla ilgili bilgiler aktaran Yıldırım, "Geçmişte ne yapıyorduk? Sonbahar da tohumu tarlaya attıktan sonra buğdayı suluyor muyduk? Ama son yıllarda onu yapmadan çimlenmeme çıkış sağlayamıyoruz. Sonbahar kuraklığı çıktı. İlkbahar’da ’Rabbim bir kere yağdırsa’ diye dua eden çiftçi, bugün artık ’Bir defa sulama yaparak kurtarabilecek miyim?’ o da yetmiyor, 2-3 istiyor artık. Yağışın miktarı ve şekli düzensiz. Ona göre de Ekim’den hasada kadar toprak suyunu koruyucu her türlü tedbiri almazsak, boşa konuşmuş olacağız. Sulamada bir çok yöntem var. Genel ayrım şudur; tarla bitkilerinde yağmurlama sulama sebze veya meyve, bağda ise damlama sulama önceliklidir" dedi.

Sulama ekipmanlarının yüzde 70’inin ihraç edildiğini Yıldırım, "Bugün ülkemiz açısından sevinecek nokta şu; kendim şu anda Sulama Derneği Başkanlığı ve bölüm başkanlığı yapıyorum. Sanayicilerle iç içeyim. Bu ülke artık dışarıdan bir şey getirmiyor. Bu ülke artık dışarıdan bir şey getirmiyor. Büyük üreticilerin belli kalite ve standartlardaki üreticilerin Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği’nden aldığım rakamlara bakıyorum. Şu anda bu firmalar ürettikleri sulama ekipmanlarının yüzde 70’ini ihraç ediyor, iç piyasaya değil. Türkiye’de sulama hibe destekleri ve Ziraat Bankası kredileri olmasına rağmen. Demek ki artık ihracatçı bir konuma sektör gelmiş. Ekipman almada destekler var, sıkıntı yok. Önemli olan mevcut suyu doğru yöntemlerle bitki kök bölgesine ulaştırmak olarak düşünmeliyiz" diye konuştu.

Konferansa, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.