Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Kent genelinde hiçbir ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Aynı şevk ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Kent genelinde hiçbir ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Aynı şevk ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevesinde Bozkurt ilçesinin Tutluca Mahallesi’ndeki üreticilerin, maliyetlerini düşürmek ve iş gücü gibi temini zor olan kaynaklardan tasarruf ederek daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Tutluca Mahallesi’nde gerçekleşen römork teslim törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, üreticiler ile mahalle sakinleri katıldı. Tutlucalı üreticilerden gelen katı gübre dağıtma römorku talebini hemen yerine getirdiklerini anlatan Başkan Zolan, hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Denizli’mizin tamamında hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit mesafede hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı şevkle, aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Büyükşehir ile Denizli ayağa kalktı”

Denizli’nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve yönlendirmeleri ile tüm kente aynı standartta hizmet etmek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “2014’te Denizli’mize büyükşehir unvanı verildi. Cumhurbaşkanımız bize şunu söyledi. ‘Şehirler sadece merkezde kalkınmamalı, tüm il sınırları hizmet almalı, Denizli ayağa kalkmalı.’ O günden beri Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde hizmet ediyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Tutluca Mahallesi’ne hibe edilen katı gübre dağıtma römorkunu inceledi.