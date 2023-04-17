Afyonkarahisar’ın Evciler ve Sinanpaşa ilçesinde çiftçilere hibe destekli yağlık Ayçiçek tohumu dağıtıldı.

Evciler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzde 75’i İl Özel İdaresi, yüzde 25’i çiftçi katkılı olmak üzere 2 bin 750 kg yağlık ayçiçeği tohumunu üreticilere dağıtıldı. Dağıtımı yapılan tohumların 5 bin 500 dekar alanda 90 çiftçi tarafından ekimi yapılacağı ifade edildi.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yine hibe destekli olarak 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği ve 14 ton sertifikalı nohut tohumları üreticilere teslim edildi. Proje çerçevesinde 7 bin dekar arazide yağlık ayçiçeği ekilişi, bin 400 dekar arazide ise nohut ekimi gerçekleştirileceği kaydedildi.