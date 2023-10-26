Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan güneş paneli dağıtım programına katıldı.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve GAP tarafından desteklenen yüzde 50 hibeli küçük ölçekli tarımsal sulama projesi çerçevesinde 19 çiftçiye GES (Güneş enerjisi sistemi) ile sulama sistemi kurulumu yapılıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaymakam Seyhan, “Şuana kadar 9 çiftçimize güneş panelleri teslim ettik. Geriye kalan çiftçilerimize de yakın zamanda teslimini sağlayacağız. Güneş panellerinin sayısını da artırmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.