Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan onlarca vatandaşın Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince çiftçilerin emekli olmaları zora girmişti. Günleri iptal edilen çiftçiler konuyu yargıya taşıdı. Yenişehir Demirboğa köyünde yaşayan, İsmail Uz adına açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilen günlerin geçerli olduğuna karar verildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan onlarca vatandaşın Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince çiftçilerin emekli olmaları zora girmişti. Günleri iptal edilen çiftçiler konuyu yargıya taşıdı. Yenişehir Demirboğa köyünde yaşayan, İsmail Uz adına açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilen günlerin geçerli olduğuna karar verildi.

Avukat İlknur Peker, “SGK tarafından çiftçilerimizin prim günlerinin iptali ile ilgili hatalı bir karar verilmişti. Biz de bu prim günlerinin iptali işlemini mahkeme önüne taşıdık. Mahkeme tarafından iptal edilen 10 yıllık prim yeniden sayıldı ve çiftçimiz İsmail Uz’un emekli olmasının önü açıldı. SGK tarafından yapılan ve birçok çiftçimizin mağduriyetine yol açan bu hatalı işlemin Mahkemeden dönmesi, çiftçilerimizi mutlu etti. Bu ülkede mahkemeler var olduğu sürece her hatalı işlemin yargıdan döneceği, bu mahkeme kararı ile bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarını tarımsal üretim yaparak ülke ekonomisine katkı ile geçiren çiftçilerimizin hayatlarını rahat geçirecekleri emekliliğin hemen öncesinde SGK tarafından emekli olamayacakları yönünde bir haber almaları gerçekten üzücü olmuştu. Bu üzüntüyü gidermiş olmak da bizi ayrıca mutlu etti. Üreten, ülke ekonomisine katkı sunan çiftçilerimizin yanında olmak bizi her zaman mutlu etmiştir” diye konuştu.

Peker, “Çiftçilerimizin emekli olma mağduriyeti konusunda artık bir emsal Mahkeme kararı olduğundan, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin daha hızlı giderileceği görülmektedir” dedi.