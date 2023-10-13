Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" çerçevesinde çiftçilere tohumluk buğday dağıttı.

Tohum dağıtımı çerçevesinde Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde bir tören yapıldı. 2024 yılı üretimi için 26 bin dekar alanda ekilmek üzere 652 ton güzlük buğday temini gerçekleştirilecek. Bayraktar 2000 çeşidi olan buğdayın Erzurum’daki bin 300 çiftçiye ulaştırılması hedefleniyor.

Törende yöre çiftçilerinden Lütfü Laç, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar birer konuşma yaptı.