Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere biyolojik mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, sulu kükürt uygulamasıyla zararlılara karşı sürdürülebilir tarım tekniklerini tanıtıyor. Seralarda yapılan kontrollerle üreticilere teknik destek sağlanıyor.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi teşvik etmek amacıyla çiftçilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, sulu kükürt uygulamasıyla yapılan demonstrasyon çalışmaları sürerken, uzman ekipler sera kontrollerini yerinde gerçekleştirdi.

Gazipaşa’da farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren çiftçilerle bir araya gelen Tarım İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, biyolojik mücadele yöntemleri hakkında üreticilere detaylı bilgilendirme yapıyor. Özellikle hastalık ve zararlılara karşı doğal çözümler sunan sulu kükürt uygulamasının önemi vurgulanırken üreticilere bu yöntemin nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik ediliyor.

Sera kontrolleri devam ediyor

Demonstrasyon çalışmaları kapsamında seralarda yapılan kontrollerde, hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemler çiftçilerle paylaşılıyor. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik mücadelenin tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltacağını ve sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirtti.

Yetkililer, çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve bölgedeki üreticilere teknik destek sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.