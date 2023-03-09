Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Aronya meyvesi yetiştiriciliği yapacak 40 çiftçiye fidelerin dikimi, bakımı ve hasadı konularını kapsayan seminer düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası işbirliğinde ‘Aronya Çiftçi Destekleme Projesi’ kapsamında uygun koşullara sahip 40 çiftçiye Aronya Meyvesi Fidesi verilmişti. Düzenlenen seminerle birlikte aronya meyvesi yetiştiricilerinin bilinçlenmesi, üreticilerin doğru tarım uygulamalarıyla aronya meyvesi yetiştiriciliği yapmaları ve aronya meyvesinden alınan verimin arttırılması hedefleniyor.

Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Aronya Meyvesi yetiştiriciliğinde Akçaabat’ın üs bölge olması arzusunda olduğunu ve gerekli çalışmaları desteklediğini belirtti. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Aronya meyvesi, antioksidan içeriği ve alternatif tıptaki önemi sebebiyle süper meyve olarak anılıyor. Birçok alanda geniş kullanımı olan ve tarımsal getirisi yüksek olan bir meyvenin Akçaabat’ta yetiştirilmesi bizim için çok değerlidir. Aronya meyvesinin çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmesi ve üretiminin hızla artmasını istiyoruz. Bu sebeple, paydaş kuruluşlarca oluşturulan teknik heyetin arazilerini inceleyip uygun koşullara sahip olduğunu bildirdikleri 40 çiftçimize, belediyemiz seralarında ürettiğimiz 10 bin aronya meyvesi fidesi dağıttık. Şehrimizin mikroklima iklim özelliği nedeniyle Aronya meyvesi Akçaabat’ta kolaylıkla yetiştiriliyor. Fidanın dikiminin ikinci yılından itibaren ürün alınabiliyor. Gerek yaş meyvesi gerekse kuru meyvesinin pazar fiyatı oldukça yüksek. Hasattan sonra depo de ömrü uzun. Şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm Aronya bahçesi oluşturduk. Bu yıl yeni bir projeye başlıyoruz. Yıl sonuna doğru tekrar fidan dağıtım etkinliği yapacağız. Hedefimiz dikili Aronya bahçesi alanını 1000 dönüme çıkarmaktır. Ürünlerin satışının yapılacağı, işleneceği Akçahasat Tesisimiz de hazır. Her yönüyle üretmeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aronya’nın şehrimizde yaygınlaştırılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Düzenlenen bu seminerle de çiftçilerimize aronya fidelerinin dikimi, bakımı, ilaçlaması, gübrelenmesi ve hasat edilmesi konuları anlatılıyor; dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruluyor. Çiftçilerimizin ilgisinden çok memnunuz. Aronya Çiftçi Destekleme Projemizde bize destek veren ve işbirliği yapan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ve İlçe Ziraat Odası’na; Aronya meyvesi üretiminde emek veren çiftçilerimize teşekkür ederim” dedi.

Aronya fidesinin dikimi, bakımı ve hasadı nasıl olmalıdır?

Aronya Meyvesi dikilecek bahçeler eğimli arazi olmalı ve sürülmelidir. Fidan dikilecek olan çukurlar 2 metre aralıklarla açılmalıdır. Fidan çukurlarının içinin doldurulması için toprak harcı hazırlanmalıdır. Toprak harcı eşit ölçülerde yanmış hayvan gübresi, dere kumu, bahçe toprağından oluşmalıdır. Fidan çukurlarındaki toprak fidan kök boğazını geçmemelidir. Bahçelerimizdeki sulamalar damla sulama sistemiyle olacaktır. meyvelerin olgunlaşması; budama şekline, bırakılan dal tipine, iklime ve türe bağlı olarak 90 ile 110 gün arasında değişiyor. Ortalama eylül ayı başında olgunlaşan meyveler yumuşayarak renkleniyor ve tatlanma meydana geliyor. İrileşen meyveler, tam olgunluk evresinde elle veya makineyle hasat ediliyor.

Olgunlaşmamış meyveler toplandığında kalite daha düşük olduğu için hasat öncesi olgunlaşmadan emin olmalısınız. Hatta henüz rengini almamış olan meyveyi kesinlikle tüketmemelisiniz. Aronyanın koyu mor renkli, iri taneli, yumuşak ve hasada uygun olgunlukta tüketilmesi önem arz ediyor.