Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla Adıyaman’da, çiftçilere mercimek, nohut ve arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla Adıyaman’da, çiftçilere mercimek, nohut ve arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde düzenlenen mercimek, nohut ve arı kovanı törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çok sayıda çiftçi katıldı. Adıyaman ve ilçelerinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde düzenlenen program dolayısıyla Adıyaman Arı Yetiştiriciler Birliği üyesi olan 370 arıcıya 5 bin 500 adet arı kovanı dağıtıldı. Aynı zaman da 33 çiftçiye 33 ton 700 kilo nohut, 48 çiftçiye ise 42 ton 300 kilo mercimek dağıtıldı. Protokol üyeleri, çiftçilere her zaman destek verdiklerini ve tarımı sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.