Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Sinem Özkan Başlamışlı, Tarım İl Müdürlüğü ile yaptıkları görüşme ve sahadan alınan sayım neticelerinde; bazı bölgelerde Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda ciddi artış gözlendiği uyarısında bulundu.

Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Sinem Özkan Başlamışlı, Tarım İl Müdürlüğü ile yaptıkları görüşme ve sahadan alınan sayım neticelerinde; bazı bölgelerde Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda ciddi artış gözlendiği uyarısında bulundu.

Başlamışlı, zarara uğrayan meyvelerde vaktinden önce olgunlaşma ve dökülmelere neden olan, özellikle ihraç edilen turunçgiller çeşitlerinde ülke ekonomisine zararı büyük olan Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Çiftçilerin bahçelerinde tuzakla kontrol yaparak düzenli zirai mücadele yapmaları ve meyve atıklarını imha etmelerinin önemine işaret eden Başlamışlı, hava sıcaklığının artmasının zararlının oluşumunda önemli bir etken olduğuna vurgu yaptı.

Başlamışlı, çiftçilerin öncelikle bireysel mücadele etmeleri, ilerleyen dönemde ise popülasyondaki artış devam ettiği takdirde toplu mücadelenin gündeme gelebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Akdeniz Meyve Sineği kış aylarında ağaçlarda kalan sert çekirdekli meyveler içinde larva olarak geçirir. Gündüz ve gece saatlerindeki hava sıcaklığı ortalaması 16 dereceyi geçtiğinde yumurtalarını bırakır. Bu nedenle ağaçlarda önceki sezondan kalan ürünlerin mutlaka toplanıp imha edilmesi büyük önem taşıyor.”

Başlamışlı, sert çekirdekli meyve bahçelerinde hasat sonrası yere dökülen meyve atıklarının toplanması, karpuz ve kavun tarlalarının hasattan sonra sürümlerinin yapılmasının mücadele açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sinem Özkan Başlamışlı, erkenci mandalina hasadının Eylül ayında başlayacağını hatırlatarak, bu zararlının gerek çiftçiler gerekse bölge ve ülke ekonomisine zarar vermesinin önlenmesi için mücadeleye duyarlı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.