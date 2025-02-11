Şahinbey Belediyesi yeni imzaladığı protokolle çiftçilere bu yıl 7 milyon fide desteği sağlarken şimdiye kadar sağladığı bu desteği miktarını 48 milyona çıkarmış oldu.

Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimin ve verimin artırılması için verdiği destekleri sürdürerek 7 milyon adet Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun ve Karpuz fidesi dağıtımı için protokol imzaladı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Kemal Çeber, ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Şahinbey Belediyesi İmzalanan protokolle çiftçilere toplamda 48 milyon adet fide desteği sağlanmış olacak

"Verilen destekler çok kıymetli"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesi’nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız yine bizleri mutlu eden çok kıymetli bir organizasyona imza atıyor. Şahinbey Belediyemiz çiftçimizi desteklemeye devam ediyor. Gaziantep olarak çok önemli bir sanayi kentiyiz ama aynı zaman da çok önemli bir tarım kentiyiz. Çok verimli topraklarımız var. İnşallah Barak sulamalarından sonra seviyesi daha da artacak olan bir tarım kenti olacağız. Çiftçilerimizin üretmesi için verilen bu destekleri önemsiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’da bu desteklerini geleneksel hale getirdi. Yaptığımız protokol ile 7 Milyon fide dağıtılacak. Az bir rakam değil. Çiftçilerimiz için çok ciddi bir kaynak aktarılmış. İnşallah bu destekler sofralarımıza gelen lezzetler olarak dönecek. Verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Verilen bu destekler sayesinde çiftçilerimiz şehre göç etmeyip kırsal mahallelerinde kalıyor. Böylece tarlalarımızda boş kalmıyor. Şahinbey Belediyemizin vermiş olduğu bu destekler bizim işlerimizi çokça kolaylaştırıyor" dedi.

"Çiftçilerimize 1 milyar 300 milyonluk destekte bulunduk"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin devam ettiğini belirterek, "Gaziantep Valiliğimizin öncülüğünde çok önemli bir protokolü daha imzaladık. Çiftçilerimize her yıl olduğu gibi bu yılda domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz fidesi dağıtacağız. Dağıtacağımız fideler bölgemizin damak tadına uygun yerli fideler. Bu yıl 7 Milyon fide dağıtımı yapacağız. Daha önceki vermiş olduğumuz fide destekleri ile birlikte 48 Milyon fideyi çiftçilerimiz ile buluşturmuş olacağız. Dağıttığımız fidelerin ekimi düzgün yapılmazsa verimi düşük oluyor. Yıllardır aynı yerden aldığımız fideleri çiftçilerimize dağıtıyoruz. Böylelikle ekili alan sayısı da artıyor ve boş alan kalmıyor. Bu yıl dağıtacağımız fidenin tutarı 54 Milyon TL. Bunun yarısını Şahinbey Belediyesi olarak yine biz karşılayacağız. Nisan ayı içerisinde üretilen fidelerimizi çiftçilerimiz ile buluşturmuş olacağız. Şahinbey İlçemizde ekili alan miktarı 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Valimiz Kemal Çeber’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.