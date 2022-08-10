Denizli’nin Buldan ilçesinde bir taraftan üzümlerin hasadına devam edilirken, diğer taraftan ise üreticiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir taraftan üzümlerin hasadına devam edilirken, diğer taraftan ise üreticiler üzüm taban fiyatının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Buldan ilçesinde bu yıl üzümler kesilerek hasat edilmeye başlandı. Kent genelinde ilk hasadın yapıldığı üzümlerin toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan üzüm toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günlük yevmiye ile çalışan tarım işçileri çubuklardaki üzümleri toplayarak araçlara yüklüyor. Özenle toplanan üzümler araçlara yüklendikten sonra farklı bölgelere sevkiyatları yapılıyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, üzüm üreticilerinin biran önce üzüm taban fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Artan girdi maliyetlerinden dolayı çiftçinin zor durumda olduğunu kaydeden Başkanı Muammer Al, “Başlamış olan Sultaniye Çekirdeksiz üzüm hasadı dolayısı ile üreticilerimiz zor günler yaşamaktadır. Havaların sıcak gitmesinden dolayı, üzümde hızlı buruşma ve kalite kaybı yaşandı. Bunun sebebi, sezon başında girdi maliyeti olarak söylediğimiz gübre, elektrik, mazot ve ilaç fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebi ile çiftçilerimiz yeterli gübre kullanamadı. Yeterli su verilemedi. Yeterince ilaç kullanamadı. Bunların sonucunda hızla kalite kaybı yaşamaktayız. Üreticilerimizin daha fazla zarar görmemesi için bir an önce üzümünü hasat etmesi gerekiyor. Ancak tarih 08 Ağustos olmasına rağmen halen sirkelik üzüm alımına başlanmadı” dedi.

“Yılda bir kere yetişen üzümlerin çöpe dökülmesi milli bir kayıptır”

Üzüm fiyatların net olmadığından dolayı piyasada belirsizlik olduğunu söyleyen Muammer Al, “Daha vahim olanı kuru üzüm fiyatının açıklanmaması sonucu üzüm piyasasındaki belirsizlik çitçilerimizi zorda bırakıyor. Bu etkenlerden dolayı ülkemiz ekonomisi de zarar görmektedir. Yılda bir kere yetişen üzümlerin çöpe dökülmesi milli bir kayıptır. Bizim ön görümüz yaptığımız maliyet hesaplarına göre kuru üzüm taban fiyatının asgari ölçüde 28 TL ile 32 TL arasında olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.