Aydın’ın Karacasu ilçesindeki 33 çiftçi, Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen inceleme gezisinde tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilere yönelik İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne inceleme gezisi düzenlendi. Karacasu’dan İzmir’e giden 33 çiftçi ve 6 teknik eleman, tarımda tasarruflu su kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Toplantı salonunda yapılan etkinlikte, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik elemanlar tarafından çiftçilere ön teknik bilgiler sunuldu. Toprak su ilişkileri, modern sulama teknikleri, basınçlı sulama sistemleri, yeraltı damlama sulama ve yağmurlama sistemleri ile toprak nem ilişkileri gibi konularda mevcut sistemler yerinde gösterilerek çiftçilere bilgiler verildi. Gezi sırasında, katılımcılar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne de ziyarette bulundu. Enstitüde, yapılan faaliyetler ve Ulusal Tohum Gen Bankası’nın çalışmaları ve işleyişi hakkında teknik personel tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Program, 33 erkek çiftçi ve 6 teknik elemanın eşliğinde gerçekleştirildi. Gezi, çiftçilere su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir etkinlik oldu. Katılımcılar, sahada yapılan gösterimler ve sunumlar sayesinde modern sulama teknikleriyle ilgili pratik bilgiler edindi ve tarım faaliyetlerinde suyu daha verimli kullanma konusunda bilgilendi.