Antalya Büyükşehir Belediyesi, zirai don olaylarına karşı çiftçilere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kumluca’da çiftçilere soğuk havalarda seraların sıcaklık ve nemini dijital olarak evlerinden cep telefonu ile takip etmelerini sağlayacak dijital sensör hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zirai don olaylarına karşı çiftçilere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kumluca’da çiftçilere soğuk havalarda seraların sıcaklık ve nemini dijital olarak evlerinden cep telefonu ile takip etmelerini sağlayacak dijital sensör hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Yerelden Kalkınma Projesi çerçevesinde üreticiye destek sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Dijital Tarım” projesiyle seralara ve meyve bahçelerine kurulan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi ile üreticiler seralarının sıcaklık ve nem derecelerini cep telefonlarından anında takip edilebiliyor. Geçtiğimiz yıl Elmalı ve Kumluca’da dağıtımı yapılan dijital sensörlerden büyük verim alınmasıyla birlikte çiftçilere dijital sensör hibe edilerek dijitalleşen tarımla üreticiler destekleniyor.

Girdi maliyetleri düşecek

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış aylarıyla birlikte üreticilerin seralarındaki sıcaklığı anında takip edebilmesi amacıyla Kumluca Mavikent Yenicepınar Kooperatif üyelerine dijital sensör hibe desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dijital sensörleri çiftçilerin seralarına montajını yaparak, nasıl kullanacaklarını anlatıyor. Dijital sensör ile birlikte çiftçiler seraların sıcaklık ve nem oranlarını cep telefonlarına yüklenen uygulamama ile anında görebiliyor. Böylelikle kış aylarında zirai don olaylarının önüne geçilerek, girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

“Çiftçilerden çok olumlu talepler aldık”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Nermin Ata Aksu, tarımsal üretimi geliştirmek çiftçileri yeni teknoloji ile buluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Akıllı tarım uygulamaları ile üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek, tarımda verimliliği artırmanın hedeflendiğini aktaran Nermin Ata Aksu, “Geçen yıl Kumluca’da dijital tarım projemizi uyguladık ve takibini gerçekleştirdik. Çiftçilerimizden olumlu sonuçlar aldık. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı Kumcula ilçemizde devam ettiriyoruz. Seralara takılan ısı nem ölçer ile çiftçilerimiz seraların sıcaklık ve nemini her an cep telefonlarından takip edebilecekler. Özellikle kış aylarında don olaylarına karşı sürekli seralarına gitmek zorunda kalmayacaklar, telefonlarından sera sıcaklıklarını ve nem derecelerini takip edebilecekler” dedi.

Üretcimi memnun

Mavikent Yenicepınar Kooperatif Başkanı Duran Acarbulut da üreticilerin serasına gitmeden sıcaklıkları takip edebileceğini belirterek, Muhittin Başkan’a çiftçilere verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Kumluca’da çiftçilik yapan Celal Arıkan, çiftçiler için verilen bu cihazların çok güzel olduğunu belirterek, “Geceleri uykumuzdan kalkarak seraya gidip gelmekten yoruluyorduk. Soğuk olacağını tahmin ettiğimiz günlerde sabahlara kadar bekliyorduk. Şu an gelişen teknoloji bizler için velinimet. Evimizden seramızın sıcaklığını takip edebileceğiz. Muhittin Başkana teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ercan Kızgın isimli vatandaş ise güneş batmadan serayı don tuttuğu zamanların olduğunu, artık cep telefonu ile seralarının ısılarını takip edebileceklerini kaydetti.

Hamit Acarbulut ise “Soğuk havalarda saat başı seraları dolaşıyorduk. Biraz geç kalsak bitkiyi don vuruyor. Şimdi telefonumuzdan takip edeceğiz. Bizler için büyük kolaylık olacak” dedi.