Eskişehir’de çiftçiler, yağışlı geçen mevsimin ardından olgunlaşması tamamlanan mısırda hasadın başlamasını bekliyor.

Eskişehir’de mısır hasadının başlamasına kısa bir süre kaldı. Çiftçiler, boyları 2 metreyi geçen mısırların hasadına başlamak için hazırlıklarını tamamladı. Yağışlı geçen mevsimin ardından verimin yüksek olduğu belirtilen mısırın, dekar başına 1,5 ton ürün vermesi bekleniyor. Çiftçiler, geçtiğimiz aylarda bir ton mısırın 6 bin lira olarak açıklanmasının beklentilerini karşılamadığını söylerken, verimin yüksek olmasının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu verimin, emeklerinin karşılığını vereceğini dile getiren çiftçiler, hasadın büyük bir bölümünğn hayvan yemi; diğer kısmının da süt mısırı olarak kullanılacağını ifade etti.