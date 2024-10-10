Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, çiftçileri köylerde bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, Sancaktepe ve Örence köylerinde bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Çiftçilere, tarımla alakalı birçok konuda bilgiler aktarılarak, görüşmeler yapıldı.

Köylerdeki programlarına devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinin tanıtımını yaparak, destekleme miktarlarından bahsedip, münavebe uygulamasını anlattılar. Sancaktepe köy meydanında ve Örence Köy Konağı’nda çiftçilerin misafirleri olan, E-Devlet üzerinden ÇKS kayıt işlemleri konularında, çiftçileri bilgilendiren ekipler, çiftçilere tarımla ilgili birçok alanda önemli bilgiler verdiler. Verilen bilgileri can kulağıyla dinleyen çiftçiler, bilgilendirme faaliyetinin sonunda merak ettikleri soruları da ekiplere sordular. İlgi ve alakalarından dolayı ekiplere teşekkür eden çiftçiler, tarım personellerine çalışmalarında kolaylıklar dilediler.