Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yağmur ve kar yağışı olmazken, çiftçileri büyük bir endişe sardı. Ektiklerinin yeşermediğini vurgulayan çiftçiler, tek umutlarının yağış olduğunu belirterek, bunun dışında sulamanın bile fayda etmeyeceğini ifade etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yağmur ve kar yağışı olmazken, çiftçileri büyük bir endişe sardı. Ektiklerinin yeşermediğini vurgulayan çiftçiler, tek umutlarının yağış olduğunu belirterek, bunun dışında sulamanın bile fayda etmeyeceğini ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde bu sene yağmur ve kar yağışı neredeyse olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede, bu sene kuraklık hakim. Bu durum ise en çok çiftçileri etkiledi. Kırmızı alarm veren çiftçileri endişe sardı. Kar yağışının çok önemli olduğunu aktaran çiftçiler, tek umutlarının yağış olduğunu söyledi. Aksi durumda sulamanın bile yetersiz kalacağını dile getiren çiftçiler, bunun kıtlığın habercisi olduğunu vurguladı.

5 bin dönüm arpa ve buğday eken Yusuf Çelik, "Çok kötü gidiyor. Eğer yağmaz ise durum çok kötü. Ekin yok, kıtlık geliyor. Geçen yıl kar vardı, ekinlerin boyu çok iyiydi. Bu yıl durum çok kötü. Ektiğimiz yeşermiyor bile, yeşertemiyoruz. Kar ve yağış yok. Gübre atamıyoruz, atınca fayda vermiyor. Eğer biraz daha yağmazsa büyük bir kıtlık ile karşı karşıyayız. Tek umudumuz yağış, sulama bile fayda vermez" dedi.

Çiftçi Veysel Çelik ise "Bu sene çok kurak geçiyor. Geçen yıl Ocak ayında diz boyu kar vardı. Bu yıl Ocak ayı da kurak, su yok. Bu yıl çok kurak. Durum hiç iyi değil, çiftçiler bayağı sıkıntıda. Bu yıl kendimizi toplayabileceğimizi düşünmüyorum. Gidişat iyi değil. Birkaç ay sonra belli olacak" diye konuştu.