Bolu’nun Mudurnu ilçesinde son yıllarda çiftçi yağlık ayçiçeğine yöneldi. İlçe genelinde 500 dekar alana yağlık ve silajlık ayçiçeği ekildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçiler yoğun olarak tarlalarına ektiği patates, mısır, buğday ve arpa gibi tarım ürünlerinin yerine ayçiçeğine yöneldi. İlçe genelinde 500 dekar alana ekilen yağlık ve silajlık ayçiçeği, ilçede rağbet görüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara da çok faydalı olmasıyla bilinen yağlık ve silajlık ayçiçeğinin ilerleyen yıllarda ilçede bin 500 ve 2 bin hektar alana ekilmesi bekleniyor.

"500 dekara yakın ayçiçek ekimi yaptık"

Çiftçilerin 2 yıldan beri ayçiçeği ekimine yöneldiğini dile getiren Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Yıllardan beri bölgemizde değişik ürünleri talep göstermiştik. Fakat daha sonrasında, arpa ve buğday konusunda yoğunlaşıldı. Son iki yıldan beri vatandaşlarımıza bir ayçiçek ekme talebi geldi. Bu sene yeni yönetim olarak, ayçiçeği konusunda biraz daha ileri hareket ederek, tohum satışı ile kendinize göstererek 500 dekara yakın ayçiçek ekimi yaptık. Hem yağlık hem silajlık kullanılan ayçiçek, hayvansal bakımdan daha çok değerli bir bitkidir. Yağlık olarak üretimimizi çoğalttığımızda, tohumlarını da çıkardıktan sonra elimizden gelen desteği de sağlayacağız. Bu sene 500 dekar alanı ayçiçeği ekimi yaptık. Silajik ve tanelik yağlık ayçiçeği ekimini ileriki yıllarda çiftçilerin talebi istikametinde en az bin 500-2 bin dekar alanı ekmek konusunda çiftçilerimize yardımcı olacağız. Aynı zamanda, silajlık olarak ekilen ayçiçeğinin hayvanlara çok faydalı olduğu verim ve protein bakımından zengin olduğu tespit edildi. Bunları da daha ileri seviyeye getirip, hem mısır hem hayvansal olarak silajlık ayçiçeği bitkisini Mudurnu tarlalarına ekmeği planlıyoruz" dedi.