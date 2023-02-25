Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde artık çiftçiler ekeceği ürünün mahsulünü daha verimli elde edecek. İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kazandırılan mobil toprak analiz cihazı sayesinde çiftçiler 10 dakika gibi kısa bir sürede toprağını analiz yaptırarak ekeceği ürünleri daha verimli hale getirecek.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde artık çiftçiler ekeceği ürünün mahsulünü daha verimli elde edecek. İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kazandırılan mobil toprak analiz cihazı sayesinde çiftçiler 10 dakika gibi kısa bir sürede toprağını analiz yaptırarak ekeceği ürünleri daha verimli hale getirecek.

Yaklaşık 260 bin TL’lik bir bedelle satın alınan cihaz sayesinde tarlasına ürün ekecek çiftçiler ürünü ekmeden önce bu cihaz sayesinde analiz yaptırarak gübrelemeyi ve ürünü daha düzgün bir şekilde kullanacak. Konu hakkında mikrofonlara konuşan İl Genel Meclisi (İGM) Üyesi İrfan Seçen, İGM kararıyla ödeneği ayrılarak İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne alınan toprak analiz makinesinin çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade etti. Seçen, “Bundan sonra çiftçilerimiz daha teknik ve bilgili bir şekilde gübre atacaklar, bazen daha çok atıyorlar ya da eksik atıyorlardı bundan sonra ilçe tarım müdürlüğümüz tarafından daha verimli ürünler ele edeceğiz” dedi.

“İlçemizde toprak analizi sıkıntısını giderdik”

İGM Üyesi Hamit Çakır ise İhsaniye’de bir ilke imza atıldığını ifade etti. Çakır, “Bununda çalışmasını İGM üyesi arkadaşlarımız ile birlik beraberlik içerisinde yapıyoruz. İlçemizde toprak analizi ile ilgili bir sıkıntı olduğu gördük ve analiz yapan bir cihaz alma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Bir diğer İGM üyesi Nurettin Demir’de yaptığı açıklamada, ürünü yaklaşık 260 bin TL ye mal ettiklerini kaydederek, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerimizin tarlasına giderek yerinde toprak analizi yapacak diğer bununda çiftçilerimize 50 TL gibi cüzi miktarda analiz yaptıracaklar” dedi.

Ablak köyünde çiftçilikle uğraşan Ümit Tınas ve Ramazan Tınas’ta bu çalışmadan çok memnun olduklarını toprak analizi yaptırdıklarında daha önce daha çok gübre kullandıklarını belirterek tüm çiftçilere toprak analizi yaptırmalarını tavsiye ettiler.