Son 90 yılın en sıcak ve kurak dönemini yaşayan Trakya’da çiftçinin gözü yağmur bulutlarında. Buğday filizlerinin çimen boyunda kaldığı Trakya’da çiftçiler, yağışların gerçekleşmemesinden endişe ediyor.

Son 90 yılın en sıcak ve kurak dönemini yaşayan Trakya’da çiftçinin gözü yağmur bulutlarında. Buğday filizlerinin çimen boyunda kaldığı Trakya’da çiftçiler, yağışların gerçekleşmemesinden endişe ediyor.

Buğday üretiminde Türkiye’de dördüncü sırada yer alan ve Türkiye’nin önemli buğday üretim alanlarından biri olan Trakya’da, yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Yağışların yetersizliği buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesinin engellerken, yüksek verim beklentisi de düştü. Nehirlerin ve barajların da kuruma noktasına geldiği Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de çiftçilerin gözü yağmur bulutlarında. Tek umutlarının Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyleyen çiftçiler, yağışlar gerçekleşmezse kullandıkları gübrenin buğdaya bir faydası olmayacağını belirtti.

"Son 90 yılın en sıcak ve kurak Şubat ayını geçirdik"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, "Son 90 yılın en sıcak ve kurak Şubat ayını geçirdik. Buğdayda şu an azotlu gübrenin kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yeterli yağış düşmezse kullanılan gübrenin buğdaya bir faydası olmayacak ve buğdayın gelişimine bir katkı sunmayacak" açıklamasında bulundu.

Çiftçinin kara kara düşündüğünü söyleyen Edirneli çiftçi Mümin Büyükköşkdere de, "Çiftçi kara kara düşünüyor. Yağmur yağacak diye çiftçi gübre attı ama yağış olmayınca öyle kaldı. Gözlerimiz yağmur bulutlarında, kuraklık yaşanıyor" dedi.

"Bazı köylerde ekim dahi yapılamayabilir"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kuraklık devam ettiği sürece buğday ve arpa veriminde büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, "Barajlarımızın ikisi de gerçekten sıkıntılı. Özellikle Kayalı Barajı bundan sonraki süreçte ne olur bilemem ama 7-8 köyde mısır ekimi yapılamayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Başkan Şaylan şöyle devam etti:

"Gerçekten stratejik ürün olan buğday, arpa ürünlerimizde sıkıntılar görülmeye başlamıştır. Meteorolojiye baktığımızda yağmur görünüyor ama her gün yağmur erteleniyor. Bu da çiftçinin moralini bozuyor. Dört ayda buğdayda sıkıntılı dönem yaşadık ve süreç de hala devam ediyor. Yağışlar bu şekilde giderse, tarımsal kuraklık bu şekilde giderse önümüzdeki yıl süreç sıkıntılı ve zahmetli olabilir. Türkiye genelinde kuraklık baş göstermektedir. Bu da hem memleketimizi, hem de gerçekten yalnızca çiftçilik yapan biz üreticileri sıkıntıya sevk etmektedir" diye konuştu.

Trakya’nın Konya gibi tahıl ambarı olduğunu aktaran Şaylan, Konya’da da aşırı kuraklık olduğunu söyledi.