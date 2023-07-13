Eskişehir’de hububat hasadı başlarken, çiftçilerin dönümden elde ettikleri ve iyi olarak nitelendikleri 300 kilogramlık verim, yağışlarla bu yıl 500 kilograma çıktı.

Ülke geneline yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftçilerin tatlı telaşesi olan hububat hasadı başladı. Eskişehir’de de olgunlaşan altın sarısı başaklar biçilmeye başlandı. Bu yıl yoğun bir biçimde yağan yağmurlar dönümde bekleneninin üzerinde verim verince üreticinin yüzü güldü. Normal şartlarda dönümüne 300 kilogram kâfi olarak kabul edilirken bu yıl yağışlarla birlikte çiftçiler dönümden ortalama 500 kilogram hububat hasat etti. Tane dolgunluğu ve genel verimden memnun olan üreticiler, bu yıl samanında fazla olduğunu ve balya fiyatlarının düşeceğini öngördü.

“Verimden dolayı hiçbir sıkıntımız yok”

Yukarı Söğütönü Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda da çiftçi olan Önder Özel, verimden memnun olduğunu bildirdi. Umduğunun üzerinde dönümden verim aldığını belirten Özel, “Arpa biçiyorum, umduğumuzun üzerinde verim var, gayet memnunum. Bir dönümden 500 kilogram aldık, Allah’a şükürler olsun, Allah afetlerden korusun. Verimden dolayı hiçbir sıkıntımız yok, ağırlık da güzel her şey de güzel. Dün ofisteydim, umduğum ağırlığın üzerinde çıktı, 20 dönüm alanı biçmiştim ve 10 ton ağırlık tahmin ediyordum, ama 11 ton 106 kilogramlık ürün çıktı. Afetler herkesi etkiledi, bize bir zararı olmadı, ama hepimiz afet olacak diye korktuk. Yıllar önce dolu vurmuştu, o zaman çok zararımız olmuştu, millet ağlayıp, üzülmüştü ama bu sene Allah’a şükür iyiyiz maşallah. Bu sene saman da iyi çıkıyor, gayet güzel ama para etmiyor çünkü verim çok. Bir dönümden en az 10-12 balya saman çıkıyor. Duyduğuma göre balyanın tanesi de 27 ila 30 lira arasında değişiyormuş” dedi.