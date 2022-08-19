Kayseri Şeker. 23’ncü Çiftçi Meclisi Toplantısını yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Meclis Üyeleri, 31 Ağustos’ta yapılacak mali genel kurulda Başkan Hüseyin Akay ve ekibine desteklerinin tam olduğunu, yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirdi. Başkan Akay’da, “Çiftçimiz damarına basanlara, ekmeğine göz dikenlere, fabrikasına çökmek isteyenlere çiftçimiz en iyi şekilde cevap verecek” dedi.

Kayseri Şeker. 23’ncü Çiftçi Meclisi Toplantısını yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Meclis Üyeleri, 31 Ağustos’ta yapılacak mali genel kurulda Başkan Hüseyin Akay ve ekibine desteklerinin tam olduğunu, yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirdi. Başkan Akay’da, “Çiftçimiz damarına basanlara, ekmeğine göz dikenlere, fabrikasına çökmek isteyenlere çiftçimiz en iyi şekilde cevap verecek” dedi.

Kayseri Şeker 23’ncü Çiftçi Meclisi toplantısı 15 Temmuz Şehitleri konferans salonunda gerçekleştirildi. 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak Mali Genel Kurul’un ana gündem maddesini oluşturduğu toplantıda, Meclis Üyeleri Başkan Hüseyin Akay ve ekibine desteklerini ve güvenlerini kararlılıkla ortaya koydu.

Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede’nin selamlama konuşmasının ardından, Meclis Üyeleri, Kayseri Şeker’in Hüseyin Akay liderliğinde başarıdan başarıya koştuğunu ve sektörün lideri haline geldiğine vurgu yaparak yalancılara, iftiracılara, talancılara, haramzadelere geçit vermeyeceklerinin, Kayseri Şeker’in Başkan Akay öncesindeki batma noktasına geldiği günlere geri dönmesine hiçbir şekilde meydan vermeyeceklerini yüksek sesle dile getirdiler.

Başkan Hüseyin Akay da toplantıda yaptığı konuşmasında Kayseri Şeker’in sektörün en güçlü ve lider kuruluşu olduğuna dikkati çekti. Mali Genel Kurul’un bundan öncekilerde olduğu gibi yine büyük bir coşkuya ve katılıma sahne olacağına işaret eden Başkan Akay, özelleşecek ilk şeker fabrikasına da talip olduklarını ve Eylül ayında Türkiye’ye örnek teşkil edecek, çiftçiyi memnun edecek bir şekilde pancar fiyat açıklaması yapacaklarının altını çizdi.

Başkan Akay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘Bu çiftçinin damarına basanlar var, ekmeğine göz dikenler var, fabrikasına çökmek isteyenler var. Çiftçimizin bunlara karşı hırsını ve tepkisini anlıyoruz.31 Ağustos’ta yapacağımız mali genel kurulumuzu sağlıkla, mutlulukla, huzurla, coşkuyla, enerji ile idrak edeceğiz. Kayseri Pancar Kooperatifi’ne, Kayseri Şeker’in çiftçisine yakışır bir şekilde güzellikle idrak edeceğiz. Biz bunun güzel örneklerini daha önce Türkiye ye gösterdik. Ne kadar büyük coşkuyla, ne kadar büyük katılımla, bu genel kurulları yaptığımızı bütün Türkiye gördü yine görecek. Meclis Üyelerimiz, sağ olsunlar yüreklerinin sesini dile getirdiler. Siz de ifade ettiniz, emanetin ehline verilmesi bu herkes için bir vebaldir. Benim vicdani bir sorumluluğum var, size verilmiş bir sözüm var, bir ahde vefam var. Siz istedikten sonra, Allah güç kuvvet verdikten sonra, bu işi yapma konusunda farklı bir kanaatimiz yok müsterih olun. Siz de bunu inşallah yapıyorsunuz, yapacaksınız. 31 Ağustosta biz gereken cevabı medenice vereceğiz, hukuk ve kanun çerçevesinde ama coşku ve heyecanla vereceğiz. Muhalefet diye ortaya çıkana, ağzından pislik akana, yalancıya, seviyesize kapak olacak. Eylül ayında maliyet hesaplarını yaparak sökümden önce pancar fiyatımızı açıklayacağımızı daha önce ifade etmiştim. Bu sözümüzün arkasındayız. Zamanı geldiğinde bu hesabı tekrar yapacağız ve Türkiye’ ye örnek olacak bir şekilde çiftçimizi mağdur etmeyecek bir şekilde asıl hedefimiz olan çiftçimizi kazandıracak bir şekilde bir uygulama yapacağız. Bakanlar Kurulu kararıyla kooperatif üyeliği ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Kooperatiflerdeki sermaye 1 liradan 100 liraya çıkartıldı. Sermayeleri 1 lirada kalan ya da yüz liranın altında kalanlar kimler, geçmişten beri üye olup da, artık ne çiftçilikle, ne kooperatifle bir alışverişi olmayan çiftçilik yapmayan insanlar var. Şimdi diğer pancar kooperatifleri bunlarla ilgili bir çalışma başlattı üyelikleri güncelledi. Burada üyelikten çıkarılma yok üyeliğin güncellenmesi var. Güncellemede 1 liralık sermayenin yüz liraya tamamlanması ile oluyor. Bu iradeye bağlı bir şey insanlar eğer 100 liralarını öderlerse üyelikleri devam edecek. Biz bunu Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapıyoruz. Bunun üzerine, biz bütün muhtarlıklara, sermayesi eksik olan üyelik listeleri gönderdik. Tekraren söylüyorum, üretime devam eden çiftçilerimiz için zaten bir problem yok”