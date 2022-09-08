Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi projesinde çalışmaları denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi projesinde çalışmaları denetledi.

Diyarbakır’ı Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak olan Diyarbakır Lojistik Merkezinde çalışmalar devam ediyor. İnşaatın devam ettiği alanda süren çalışmaları kontrol eden Genel Sekreter Çiftçi, teknik personelden bilgi aldı. Merkezin kent ve bölge için önemine değinen Çiftçi, “Bittiğinde 5 bin kişiye istihdam kapısı olacak merkez, ilimizi de ulusalararası alanda önemli bir lojistik merkez haline getirecek. Lojistik merkezi inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah 2023’ün ilk yarısında bir kısmı faaliyete girmiş olacak” dedi.

Lojistik merkezin kurulması ile bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarında bulunan Diyarbakır’ın istihdamına da büyük oranda katkı sunması hedefleniyor. Kente olduğu kadar bölgeye de katkı sağlayacak merkez, Diyarbakır’ın yüksek katma değer üreterek tarım ve dış ticaret kenti olmasına önemli bir lokomotif olacak. Diyarbakır’ın vizyon projelerinden olan Lojistik Merkez, ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınmasından, iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetleri bir arada verecek.