Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmelik değişiklikleri ile başvuru dönemindeki yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmelik değişiklikleri ile başvuru dönemindeki yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve ilçe ziraat odası başkanları bir araya geldiler. Burada bir konuşma yapan Yoldaş "ÇKS yönetmelik değişiklikleri ile başvuru dönemindeki yeni düzenlemelerin yapılması neticesinde üreticilerimize emek ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. 2023 yılı için başlayan ÇKS başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında başvuru yapan çiftçilerimizin ürün değişiklik bilgilerini şubat ayı içerisinde yapabilecekler” dedi.

Toplantı ziraat odası başkanlarının karşılaştıkları sorunları dile getirmeleri ile sona erdi.