Bilecik İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde ’Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ yönetmelik değişiklikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde ’Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ yönetmelik değişiklikleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya şube ve ilçe müdürleri ile il ve ilçe ÇKS sistem sorumluları katıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ÇKS’de yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı konuşmada, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’nde bazı önemli yönetmelik değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişikliklere göre; ÇKS başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Çiftçilerimiz üretim bilgilerinin değişikliklerini, şubat ayı içerisinde e-devlet sistemi üzerinden yapabileceklerdir. ÇKS’ye ilk defa kayıt olacak çiftçiler bağlı olduğu ziraat odasından almış olduğu çiftçi belgesi ile başvuru yapacaktır. Başvuru formlarındaki muhtar ve aza imzaları kaldırılmış olup, yalnızca çiftçi imzası yeterli olacaktır. Yapılan değişikliklerin tüm üreticilerimize kolaylık sağlamasını diler, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederim" dedi.