Gaziantep’te 33 bin 180 çiftçiye mazot desteğinin verildiği çiftçi kart uygulamasında, çeşitli indirim ve avantajlar sağlayacak yeni bir prtokol imzalandı.

Gaziantep’te 33 bin 180 çiftçiye mazot desteğinin verildiği çiftçi kart uygulamasında, çeşitli indirim ve avantajlar sağlayacak yeni bir prtokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü arasında kent genelindeki 33 bin 180 çiftçiye çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan “Çiftçi Kart” için protokol imzalandı. Protokolle çiftçiler, üzerinde isimlerinin de yer aldığı QR Kodlu ve ID’li kartlarını kullanarak süt ve süt ürünleri, bakliyat ve sağlık ürünlerinin de aralarında bulunduğu toplamda 11 kalemde yaklaşık 600 üründe, yüzde 2 ila 5 arasında değişen indirimlerden yararlanacak. Başkan Fatma Şahin ile Bölge Müdürü Mustafa Aslan’ın imzaladığı protokol, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

"Gaziantep çiftçi dostu bir şehir"

Başkan Fatma Şahin, protokol töreninde yaptığı konuşmada Çiftçi Kart’ın tam bir takım çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Belediye olarak sosyal desteklerimiz çok fazla. Ama en çok ses getiren 33 bini aşkın çiftçiyi ilgilendiren mazot desteği oldu. Onların memnuniyeti ve mutluluğu bizlere de yansıdı. Yaptığımız bu işin toplumdaki yansıması bizleri çok mutlu etti. Bu kart yalnızca mazot desteği alınan bir kart değil. Bu kart Bilişim AŞ. tarafından kendi mühendislerimizce üretilmiş bir kart. Bu kart ile çiftçilere indirimler sağlanıyor. Bu da hakikaten kartın cazibesi, kooperatifin bu konudaki desteğiyle çok daha farklı bir noktaya geldi. Gaziantep, çiftçi dostu bir şehir" dedi.

"11 kalemde, 600 üründe indirim yapılacak"

Bölge Müdürü Mustafa Aslan ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Böyle bir protokolle bizleri bir araya getirdi. Şu anda kooperatif marketlerimizin sayısı Türkiye’de yaklaşık bin 500 tane. Gaziantep’te de ilçeler dahil olmak üzere mevcutta 20 tane bulunuyor. Buradaki marketlerimizde inşallah bu indirimlerimizi yapacağız. 11 grupta yaklaşık 600 üründe çiftçilerimize indirimler sağlayacağız” diye konuştu.

Protokol törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Genel Sekreter Yardımcısı Sevda Usalp ve Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin de katıldı.